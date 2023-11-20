حماس و”صحة” غزة يردان على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة ذكرت في السابق مرات عدة أنها نقلت العديد من أسرى للمستشفيات للعلاج وإجراء العمليات الجراحية بعد “إصابة البعض منهم نتيجة قصف طائرات الاحتلال لهم”.

وكان الرشق يرد على ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن حركة حماس نقلت الكثير من المختطفين إلى مستشفى الشفاء في غزة، كما أعلن اكتشاف “نفق أسفل المستشفى”.

وقال الرشق في بيان، مساء الأحد “قلنا مبكرًا إن المقاومة نقلت العديد من أسرى الاحتلال للمستشفيات لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية خاصة بعد إصابة البعض منهم نتيجة قصف طائرات الاحتلال لهم”.

وأضاف “خاطرنا بمقاتلينا لنضمن للأسرى المصابين أفضل علاج ممكن في مستشفيات قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن الحركة نشرت “العديد من الصور حول ذلك”.

وتابع بيان الرشق “والآن الناطق باسم جيشهم يقدم الأمر وكأنهم اكتشفوا شيئاً عظيمًا”، مؤكدا أن “ما يقوله المتحدث باسم جيش الاحتلال يدينهم بالكامل فهذه نقاط تسجل لنا وليست علينا”.

وقال إن “الاهتمام بالأسرى وعلاجهم وإعطاءهم الرعاية الطبية الممكنة هذه نقطة لنا وليست علينا”.

المستشفى “مدني تماما”

من جهته قال الدكتور منير البرش مدير وزارة الصحة في قطاع غزة للجزيرة مباشر إن مستشفى الشفاء مدني تمامًا ولا يضم مظاهر عسكرية والوفود الأجنبية حاضرة فيه.

وأضاف أن الاحتلال فتّش كل شبر في مشفى الشفاء ولم يحصل على دليل واحد على ادعاءاته.

وأشار إلى أنه بعد 8 أيام من سيطرة الاحتلال على مشفى الشفاء، لم يعرض دليلا على وجود مركز قيادة عسكري بالمشفى، مؤكدًا أن الاحتلال يفبرك أدلة للتغطية على فشله.

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن مقاتلي حركة حماس نقلوا “الكثير من المختطفين إلى مستشفى الشفاء”.

وأضاف المتحدث أن حركة حماس نقلت “المختطفين بسيارة عسكرية إسرائيلية” يوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا العثور على مواد تثبت ذلك.