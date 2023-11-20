شهيد وإصابات واعتقالات باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بالضفة الغربية

استشهد شاب، فجر اليوم الاثنين، من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم العروب.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب مركبة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) قرب مدخل مخيم العروب؛ مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر بالرصاص الحي.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الاقتراب من الشاب وتقديم العلاج له، واحتجزت جثمانه حتى استشهد، وتم تسليمه بعدها إلى طواقم الهلال الأحمر، التي نقلته إلى المستشفى وهو جثة هامدة.

مصادر محلية: لحظة اختطاف جنود الاحتلال جريحاً بحالة خطيرة عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. pic.twitter.com/lwXfhM6bJn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

وبحسب شهود عيان، طاردت شرطة الاحتلال المركبة التي كانت تقل الشهيد وشابًّا آخر مع إطلاق نار كثيف صوبها، ولدى وصولهما الشارع الرئيسي شمال الخليل قرب مخيم العروب، أصيبت المركبة برصاص الجنود المتمركزين في البرج العسكري عند المخيم؛مما أدى إلى إصابة الشاب السراحين واستشهاده لاحقا، واعتقال الشاب الآخر الذي لم تعرف هويته بعد، ولا حالته الصحية.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال وادي الفارعة جنوب طوباس فجر اليوم أصيب شاب بالرصاص الحي، وأفادت مصادر طبية بأن شابًّا أصيب برصاص الاحتلال الحي في القدم، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة وادي الفارعة، ومحيط مخيم الفارعة، من جهة حاجز الحمرا العسكري ترافقها جرافة، وسط إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة.

تغطية صحفية: "من الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس."#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/AOQyyQFc5j — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2023

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 47 مواطنا بينهم 13 عاملا من قطاع غزة.

ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 21 مواطنا بينهم أشقاء من مدينة الخليل بعد أن داهمت عشرات المنازل في المدينة وفتشتها.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 6 مواطنين من مناطق مختلفة في المحافظة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة، بعد مداهمة منزل ذويها في منطقة رام الله التحتا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من قرية قريوت جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والمواطن عصام فقهاء من ضاحية شويكة شمالا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط، بمدينة البيرة.