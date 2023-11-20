على عربة خشبية يجرها حمار.. وصول إصابات إلى مستشفى كمال عدوان عقب قصف الاحتلال منازل في مخيم جباليا (فيديو)

أظهرت مشاهد جديدة وصول أعداد كبيرة من النازحين الذين أصيبوا إصابات بالغة، إلى مستشفى كمال عدوان؛ وذلك جراء قصف إسرائيلي لشارع “أبو قمر” بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة صباح اليوم الاثنين.

وتظهر الصور وصول الجرحى إلى المستشفى على عربة خشبية يجرها حمار في ظل النقص الشديد في سيارات الإسعاف التي يستهدفها الاحتلال، وانعدام الوقود بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع منذ بدء حربه على غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت النازحين في مخيم جباليا بقذائف المدفعية، كما قصفت منزلا في سوق مخيم جباليا لعائلة الطناني، ووصل عدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ45 على التوالي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.