للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.. تواصل المظاهرات بعدة مدن مغربية دعما لغزة (فيديو)

تواصلت، ليل الأحد/الاثنين، المظاهرات بعدة مدن مغربية، التي دعت إليها عدة تنظيمات مدنية مثل المبادرة المغربية للدعم والنصرة والجبهة المغربية لدعم فلسطين، وذلك للتعبير عن التضامن مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع مخلفا آلاف الشهداء.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما نددوا بقصف المستشفيات والمدارس.

ومن بين المدن التي عرفت وقفات ومسيرات، طنجة والمحمدية ومراكش والدار البيضاء والناظور وفاس (شمال) وآسفي والصويرة (غرب) وأكادير (وسط) وطاطا (جنوب).

وشارك الآلاف، في مسيرة احتجاجية، بمدينة المحمدية، طالبوا خلالها بدعم غزة.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب إلى أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.