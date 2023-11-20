مستشفى ناصر الطبي: 1000 طفل يصلون إلينا يوميا معظمهم مصابون بالجفاف ولا نجد علاجا لهم (فيديو)

بعد مرور أكثر من 40 يومًا على الحرب، أوقات عصيبة ومرهقة يعيشها أطباء وعاملون بمستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث يتكدس النازحون والجرحى والمرضى فيه من دون معدات طبية وعلاجات كافية لمعالجتهم.

وفي هذا الصدد، كشف طبيب الأطفال في المستشفى الدكتور طارق أبو عنزة، أن أعداد الأطفال المصابين الذين يأتون إلى المستشفى تتراوح من 700 إلى 1000 طفل في اليوم الواحد.

وأضاف أبو عنزة، للجزيرة مباشر، أنه لم ير مثل هذه الأعداد الهائلة في الأيام العادية قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق الدكتور طارق، فإن حالات الجفاف التي تصل إليهم من الأطفال المصابين يوميا سببها الازدحام وتلوّث الطعام والشراب، مشيرا إلى أنهم سابقًا كانوا يعالجون حالات الجفاف بالمحاليل ولكن في ظل أيام الحرب نفدت المحاليل ولا توجد لها بدائل أخرى.

بدورها، وجهت الطبيبة ميسون أبو موسى رسالة إلى العالم قالت فيها “مناشدة عاجلة إلى أصحاب الضمائر الحية وإلى كل من يطالب بالإنسانية ويدافع عنها وعن حقوق الطفل والمرأة.. نحن نقتل بالبطيء”.

وأوضحت للجزيرة مباشر، أن المستشفيات في جميع قطاع غزة بحاجة إلى تدخل عاجل وطارئ بسبب الوضع الإنساني الصحي الخطير.

وتقول ميسون التي تعمل في قسم طوارئ الأطفال إن المستشفيات تفتقر إلى النظافة، وإن الكهرباء تنقطع عنهم بشكل مستمر، مشيرة إلى وجود نقص حاد في الطواقم والمعدات الطبية والأدوية.

وأضافت “أين المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حماية المستشفيات”، موضحة أن النازحين الذين أتوا إلى المستشفى بحثا عن الأمان لم يجدوه بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمستشفيات.