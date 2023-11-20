مظاهرات في عواصم ومدن غربية لنصرة غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار (فيديو)

في بريطانيا، خرج أكثر من 100 احتجاج مؤيد لفلسطين

تواصلت، اليوم السبت، المظاهرات الشعبية في العديد من العواصم والمدن الغربية تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.

بريطانيا

وفي بريطانيا خرج أكثر من 100 احتجاج مؤيد لفلسطين إلى شوارع مدن مختلفة في أنحاء المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المسيرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة لندن.

وطالب المتظاهرون في مدن برمنغهام، وكامبريدج، وليفربول، ولوتون، وسلاو، وإكستر، وهاستينغز بالوقف الفوري لاستهداف المدنيين وارتكاب مزيد من المجازر.

كما انتقد المتظاهرون زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر لفشله الملحوظ في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم تزايد عدد القتلى.

هولندا

وفي مدينة روتردام الهولدينة تظاهر الآلاف من الهولنديين وافراد الجالية العربية الفلسطينية والعربية والمسلمة والمتضامنين في المدينة لنصرة لفلسطين.

وقام المتظاهرون بمسيرة جابت أغلب شوارع المدنية، تمت خلالها المطالبة بموقف موحد لدول الغرب لشجب المجازر ضد المدنيين.

كما طالب المشاركون بوقف الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل على تحرير غزة.

ألمانيا

وفي مدينة شتوتغارت الالمانية، نظم عدد من الناشطين الألمان مظاهرة كبرى دعوا فيها لتحرير فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف إطلاق النار ومحاسبة كيان الاحتلال الصهيوني، على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الاعزّل.

السويد

وفي مدينة مالمو السويدية، نظم أبناء الجالية العربية والمسلمة وقفة احتجاجية طالبوا خلاها بوقف المجزرة في قطاع غزة.

وعلى أضواء الشموع طالب المشاركون في الوقفة من المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف استهداف المدنيين.

في مدينة هلسنبوري السويدية نطم عدد من أبناء الجالية الفلسطينية مسيرة في شوارع المدينة طالبوا خلالها من حكومة السويد بالضغط المطلوب من أجل إنقاذ أراوح المدنيين في المجازر اليومية التي يشهدها قطاع غزة .

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفًا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.