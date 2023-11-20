وصول تجهيزات مستشفى ميداني أردني آخر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (فيديو)

وصلت إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، تجهيزات مستشفى ميداني أردني آخر، سيقام في مدينة خان يونس.

وأفاد تلفزيون “المملكة” الرسمي على موقعه بأنه “وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر”.

وبين أن “المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأفادت وسائل إعلام بأن القافلة يرافقها 180 من الكوادر الطبية.

ومع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس، يرتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وإلى جانب مستشفاه الأول بالقطاع الذي تأسس قبل 14عاما، وإرساله مستشفى ميداني، الخميس، إلى نابلس (بالضفة الغربية)، تتبع للأردن محطتان جراحيتان في جنين ورام الله.

وكان الجيش الأردني قد أعلن الأربعاء الماضي إصابة 7 من كوادره العاملين بالمستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل ما بين 1000 و1200 مراجع يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، لكونه يقدم خدماته مجانا.

ومنذ 45 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.