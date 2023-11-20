17 شهيدا جرّاء قصف الاحتلال منزلي عائلتي ضهير و”أبو شلوف” في رفح (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

واستهدف القصف منزلي عائلتي ضهير و”أبو شلوف” في حي الجنينة، مما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيًّا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود عشرات تحت الركام.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل الذي خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية في المنطقة القريبة من مستشفى “أبو يوسف النجار”.

وظهرت المنازل وقد دُمرت بالكامل، من بينها منزل عائلة “أبو شلوف” الذي سُوي بالأرض تمامًا، وقال أحد شهود العيان إن جميع مَن كانوا في المبنى قد استُشهدوا.

وقال شاهد عيان آخر للجزيرة مباشر إنه كان في المسجد أثناء الغارة الجوية، وإن المنازل في المنطقة دُمرت وانهارت.