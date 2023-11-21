“أصبح مقبرة جماعية و60 جثة أمام ثلاجات الموتى”.. مسؤول بالمستشفى الإندونيسي يوجه رسالتين عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

الدكتور عصام نبهان: المستشفى يعيش مرحلة جنونية، نحن نعيش في الجحيم. سنقوم بدفن الجثث في أي فناء داخل أسوار المستشفى

قال الدكتور عصام نبهان رئيس قسم التمريض في المستشفى الإندونيسي بغزة إن المستشفى تحوّل خلال الـ48 ساعة الأخيرة إلى مقبرة جماعية مطالبًا بإخلائه فورًا.

وأضاف نبهان في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن المستشفى الإندونيسي يقدم الخدمة لنحو 450 ألف مواطن في قطاع غزة، وتابع “أصبحت الجثث موجودة في كل الأقسام، والمتوفون كانوا جرحى بإصابات كان يمكن تفادي الخطر عنها وإزالته، وبسبب عدم وجود المستلزمات الطبية والعلاجات فقدنا الكثير من الأرواح”.

“نعيش في الجحيم”

وأوضح نبهان أن المستشفى يعيش مرحلة جنونية، قائلًا “نعيش في الجحيم ونطالب الأمم المتحدة والضمائر الحية بأن يخرجونا نحن والمرضى من الجحيم ونطالب بإجلائنا فورًا”.

ووصف نبهان المعاناة التي يعيشها الموجودون داخل المستشفى، قائلًا “منذ ساعتين وأنا أبحث عن ماء للشرب ولا أجده، تم استهداف خزانات المياه فوق المبنى المركزي ولا نعلم ما يدور في محيط المستشفى، لا نستطيع الاقتراب من الشبابيك ومحاصرون داخل المبنى، ومنذ الصباح الباكر ونحن نسمع أصوات القذائف”.

لقطات صــادمة لأطفال ورضع بـ #المستشفى_الإندونيسي تعذر إجراء الجراحات لهم

شاهد الفيديو ⬇️https://t.co/FteN6HuT7N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

جرحى فارقوا الحياة

وأشار نبهان إلى الجرحى الذين يفارقون الحياة بشكل تدريجي وهم على أسرّة المستشفى، قائلًا “المرضى الآن يموتون ونحن نتفرج، خلال 24 ساعة ستبدأ الجثث في التحلل والروائح في المستشفى، مأساة حقيقية لن يصدق العالم المأساة التي نعيشها”.

وبشأن أقسام الرعاية المركّزة بالمستشفى، قال “في ظل غياب التيار الكهربائي، وعدم وجود أكسجين يغذي المرضى وأجهزة التنفس الاصطناعي، أعتقد أن جميع من هم على أجهزة التنفس الصناعي قد فارقوا الحياة في المستشفى الإندونيسي التي أصبحت (مقبرة) الإندونيسي وليس (مستشفى) الإندونيسي”.

عشرات الجثث أمام ثلاجات الموتى وبين المرضى

وأضاف “سنقوم بدفن الجثث في أي فناء داخل أسوار المستشفى، لا نستطيع الخروج خارج المبنى، ولكن المصيبة أنه يوجد أمام ثلاجات الموتى 60 جثة، إضافة إلى نحو 15 جثة بين المرضى”.

ووجه نبهان في ختام حديثه رسالتين، رسالة إلى العالم الحر: “يجب وقف إطلاق النار فورًا”، ورسالة إلى منظمة الصحة العالمية: “أين أنتِ من الحفاظ على الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة؟”.

ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي بعد قصف أمس راح ضحيته 12 شهيدًا وبث الهلع بين المرضى والجرحى.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ46 وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي، حيث استمرت قوات الاحتلال في استهداف مستشفيات شمالي القطاع؛ مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى وأخرج تلك المستشفيات من الخدمة كليًّا.