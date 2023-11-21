إسرائيل تستدعي سفيرها بجنوب إفريقيا للتشاور احتجاجا على دعم فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها استدعت سفيرها لدى جنوب إفريقيا إلياف بيلوتسركوفسكي للتشاور، عشية استضافة بريتوريا قمة لمجموعة بريكس، ستبحث الحرب في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات على منصة إكس “في ضوء التصريحات الاخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير إسرائيل في بريتوريا إلى القدس للتشاور”.

Following the latest South African statements, the Ambassador of Israel to Pretoria has been recalled to Jerusalem for consultations. pic.twitter.com/yOSWD8TvhZ — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 20, 2023

ولم تتطرق الخارجية الإسرائيلية إلى التصريحات المقصودة، لكن صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية قالت إن الحديث يدور عن تصريحات “تدعم حماس وتدين إسرائيل”.

ويوم الجمعة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدُّم جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي بطلب للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووفقا لنظام روما الأساسي للجنائية الدولية، يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة عضو أخرى.

والخميس، قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا إنه سيدعم تحركا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء السفير الإسرائيلي في العاصمة بريتوريا، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما استدعت قبلها بأيام جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور.