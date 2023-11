إسرائيل تستدعي سفيرها بجنوب إفريقيا للتشاور احتجاجا على دعم فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها استدعت سفيرها لدى جنوب إفريقيا إلياف بيلوتسركوفسكي للتشاور، عشية استضافة بريتوريا قمة لمجموعة بريكس، ستبحث الحرب في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات على منصة إكس “في ضوء التصريحات الاخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير إسرائيل في بريتوريا إلى القدس للتشاور”.

Following the latest South African statements, the Ambassador of Israel to Pretoria has been recalled to Jerusalem for consultations. pic.twitter.com/yOSWD8TvhZ

