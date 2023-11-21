الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين بمعارك غزة

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 390 منذ بداية الحرب على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين خلال معارك برية في شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “تم السماح بنشر اسمي مقاتلين آخرين قتلا في المعارك في غزة صباح الثلاثاء، وهما النقيب (احتياط) أرنون موشيه أبراهام بنبنستي فيسبي (26 عامًا) من قاعدة معاليه، والرقيب إيليا سانكين (20 عاما) من منوف الجليل، المقاتل في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، أصيب 5 مقاتلين بجروح خطيرة في شمال القطاع: مقاتلان احتياطيان في الكتيبة 699 من اللواء 551، وضابط قتالي في الكتيبة 17 من لواء بسلامة، ومقاتل من الكتيبة 46، ومقاتل من الكتيبة 52 من كتيبة بسلامة. اللواء 401”. وحسب البيان “تم إجلاء المقاتلين المصابين لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 390 منذ بداية الحرب على غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

שני לוחמי גבעתי נוספים נפלו בקרבות ברצועה: סרן במיל' ארנון משה אברהם בנבנסטי וספי, בן 26 מיסוד המעלה, וסמ"ר איליה סנקין, בן 20 מנוף הגליל pic.twitter.com/rXZnXUXgvf — גלצ (@GLZRadio) November 21, 2023

ولا يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل إجمالي عن عدد جنوده الذين قتلوا في المعارك البرية في قطاع غزة، لكن ينشر إحصائيات مجمعة لعدد جنوده القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبينما تتضارب المواقع الإسرائيلية في تحديد عدد الجنود القتلى في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، تقول إن غالبية العدد المعلن عنه هو لجنود إسرائيليين قتلوا خلال الهجمات، التي نفذتها حركة حماس في 7 من الشهر ذاته.

ومن جهته، قال موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري، أمس الاثنين، إنه رصد حتى صباح أمس ارتفاع عدد الجنود القتلى في المعارك البرية بشمالي قطاع غزة إلى 66، دون الاستناد لإحصاء رسمي.

ومساء السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة، مشيرًا إلى أن حرب إسرائيل مع حماس شاملة، ومهددًا باغتيال السياسيين بالحركة أيضًا.