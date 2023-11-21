الحوثي: لا حديث عن تحرير السفينة الإسرائيلية المحتجزة قبل وقف الحرب على غزة

أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أنه لا حديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى الحوثيين قبل وقف الحرب على غزة.

وقال الحوثي، في منشور على منصة إكس فجر اليوم الثلاثاء “إذا أوقفت وكفّت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء، فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”، مضيفًا أن ما قامت به البحرية يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل.

وأضاف الحوثي، في منشور آخر “قواتنا البحرية اليمنية قوة دفاعية ضد بوارج العدوان ولا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين. بفضل الله تعالى خمسة أيام كانت كافيةً لقواتنا البحرية اليمنية للظفر بأول سفينة إسرائيلية”.

اذا اوقفت و كفت امريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء

فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية فما قامت به البحرية يتفق مع مبدئ التعامل بالمثل.#بايدن_قاتل_الاطفال_الخدج pic.twitter.com/twgDkNzXFR — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2023

ونشرت أمس جماعة الحوثي مشاهد للعملية العسكرية التي سيطرت من خلالها على “السفينة الإسرائيلية” في البحر الأحمر.

وحذّرت من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعّدة برد مناسب على هذه الخطوة، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين. وأوضح محمد القادري قائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي، أن قواتهم لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان.

وأضاف “نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورًا نوعيًا داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)”.

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان الجماعة استيلائها على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، الأحد، إن الحوثيين في اليمن اختطفوا سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونافيا أن يكون على متنها إسرائيليون. أشار المكتب إلى أنه يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون.

وكانت جماعة الحوثي، قد توعدت باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية نصرة لقطاع غزة، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وأكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر. كما سبق أن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، مع إسقاط مسيَّرة أمريكية في البحر الأحمر.