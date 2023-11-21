حماس: ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة بعدما سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين

كان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة قد أعلن فجر اليوم عن قرب التوصل لاتفاق هدنة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهر اليوم الثلاثاء، إنها تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان على تليغرام “ما زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق”.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قد قال في بيان سابق إن الحركة “سلمت ردها للإخوة الوسطاء في قطر ومصر، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، صباح اليوم الثلاثاء، للجزيرة مباشر، إنهم اقتربوا بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة وإن “الأمر منوط الآن بالأشقاء في قطر وهم من سيعلنون عن الاتفاق وتفاصيله”.

عضو المكتب السياسي لـحمـ ـاس عزت الرشق للجزيرة مباشر: 🛑 اقتربنا بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة 🛑 كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة وخاصة من قبل نتنياهو 🛑 الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون… pic.twitter.com/f8ir8rwH2W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

وأوضح الرشق أن الهدنة لأيام محددة ودخول المساعدات مقابل الإفراج عن أسرى من الاحتلال يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين، وتابع “إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولًا ومرضيًا لنا وسيعبر عن مطالب المقاومة”، وأشار إلى أن الإسرائيليين يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة مؤكدًا أن “هذا لم ولن يحدث”.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ46 وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي، حيث استمرت قوات الاحتلال في استهداف مستشفيات شمالي القطاع؛ مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى وأخرج تلك المستشفيات من الخدمة كليًّا.