خلال قمة “بريكس”: رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة (فيديو)

دعت مجموعة بريكس في البيان الختامي للقمة الطارئة التي عُقدت عبر تقنية الفيديو واستضافتها جوهانسبرغ إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية” في غزة.

وقالت في البيان “أكدنا دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية”.

واتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة، داعيًا إلى “وقف فوري وكامل لإطلاق النار”.

وقال رامافوزا خلال قمة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي يشارك فيها أيضًا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ “يشكّل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين عبر استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب”.

وأضاف “يرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود إلى جريمة إبادة”.

وتابع “ندعو فورًا المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المعاناة في غزة وتمهيد الطريق لحل عادل وسلمي لهذا النزاع”، معددًا أبرز الخطوات المقترحة.

وبالإضافة إلى وقف “فوري وكامل” لإطلاق النار، دعا رامافوزا إلى نشر قوة سريعة تابعة للأمم المتحدة “بتفويض لمراقبة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين”. كما دعا جميع الدول الى “إظهار ضبط النفس والكف عن تأجيج هذا النزاع، وخصوصًا عبر وقف تزويد الأطراف بأسلحة”.

من جهته، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تطالب ببدء عملية سلام جادة وشاملة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف خلال القمة “كان ولا يزال موقف المملكة الثابت والراسخ بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين”.

بدوره، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى “مؤتمر دولي للسلام” يهدف إلى ايجاد “حل عادل لقضية فلسطين”، وطالب بـ”الإفراج عن المدنيين المحتجزين” في إطار الحرب بين إسرائيل وحماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة، وفق قوله.

وقال شي “لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين” مضيفًا أن عقد مؤتمر دولي للسلام سيتيح “العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملًا وعادلًا ودائمًا”.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار بوتين خلال قمة بريكس إلى “انعقاد القمة في توقيت صحيح مع تفاقم الوضع في غزة”، معربًا عن بالغ قلقه “جرّاء مقتل آلاف المدنيين، وتهجير الكثيرين، والكارثة الإنسانية”.

وقال إن موت الأطفال الفلسطينيين بأعداد كبيرة “أمر مروع”، مضيفًا أن رؤية الأطفال وهم يُجرون عمليات جراحية من دون تخدير “تثير مشاعر خاصة”.

وتابع “بسبب انتهاك قرارات الأمم المتحدة التي تنص بوضوح على إقامة دولتين مستقلتين وبسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، لتحقيق التعايش السلمي بينهما، نشأ أكثر من جيل من الفلسطينيين في جو من الظلم تجاه شعبهم، ولا يمكن للإسرائيليين أن يضمنوا الأمن لدولتهم بشكل كامل”.

ولفت إلى “إمكانية أن تؤدي بريكس ودول المنطقة دورًا رئيسًا بهذا الخصوص”.

و”بريكس” تكتل أُسّس عام 2006، يضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا. ودعا في أغسطس/آب الماضي 6 دول، هي السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، للانضمام إليه بدءًا من مطلع العام المقبل.