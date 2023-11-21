“سأدخل في غيبوبة”.. مريضة سرطان من غزة تكشف واقعا مرعبا بمخيمات النزوح (فيديو)

كشفت فلسطينية تعاني من مرض السرطان عن الأوضاع الصعبة التي وصفتها بـ”الكارثية” التي يعيشها النازحون بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص في مخيمات مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتتكدس أعداد كبيرة من النازحين في مراكز للإيواء تابعة لمنظمات أممية، غالبيتها من المدارس والخيام، وذلك بعد تهجير الاحتلال الإسرائيلي لهم من شمالي غزة وبعض مناطق خان يونس.

حين يصبح الموت “أمنية”

واشتكت فلسطينية للجزيرة مباشر من الأوضاع التي تعيشها، وتمنت الموت بدلًا من العيش بهذه الطريقة، وقالت “أتمنى من كل قلبي أن أموت ولا أعيش هذه العيشة، أتمنى أن نموت أنا وجميع أطفالي حتى لا أفتقدهم ولا يفتقدوني”.

“أنا خايفة يصير معنا وباء”

فلسطينية تشكو مخاوفها إثر الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في مخيمات مدينة #خان_يونس جنوبي غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/7yvuhfUafg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

“سأدخل في غيبوبة”

وأضافت “كل يوم بنموت بدل المره مليون مرة، شردنا (هربنا) من القصف لقينا حياة مش حياة، وكأننا نحنا ميتين بس قاعدين بنتتفس يعني، لا يوجد أكل ولا شرب ولا أغطية، لا أحد يسأل هنا وكأننا لسنا بني آدمين”.

وكشفت عن مأساة خاصة كونها مريضة سرطان “لا توجد معي أموال لأشتري الدواء، بعد أن ينفذ الدواء مني، سألِّف -سأبحث- الدنيا حتى أجده مرة أخرى، وإن لم أجد العلاج سأدخل في غيبوبة”، وأوضحت أنها تخشى من انتشار الوباء بين النازحين، وقالت إنها تخشى الدخول للحمام حتى لا تتعرض لعدوى.

وتابعت “أصبح أكبر همنا في غزة تعبئة جالون المياه ونجيب رغيف الخبز، مش مهم ماذا سنأكل برغيف الخبز، المهم أن نحصل عليه، والله الموت أرحم من هذه الحياة”.