سرايا القدس: استهداف 15 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية للاحتلال في قطاع غزة

الاستهداف تم في محاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقتي المخابرات والتوام

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيانين، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت 15 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية للاحتلال في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان “استهدفنا 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف (التاندوم) وعبوات العمل الفدائي”.

وفي بيان آخر، قالت “استهدفنا بقذائف (التاندوم) والـ(RPG) 9 دبابات و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقتي المخابرات والتوام”.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد ذكر في بيان أمس الاثنين، أنه خلال الـ72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من استهداف 60 آلية عسكرية صهيونية خلال هذه الأيام الثلاثة الماضية منها 10 ناقلات جند.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم ارتفاع عدد قتلاه إلى 390 منذ بداية الحرب على غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ46 وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي، حيث استمرت قوات الاحتلال في استهداف مستشفيات شمالي القطاع؛ مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى وأخرج تلك المستشفيات من الخدمة كليًّا.