عزت الرشق للجزيرة مباشر: هدنة خلال ساعات وتفاصيل الاتفاق سيعلنها الأشقاء في قطر (فيديو)

الرشق: كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة وخاصة من قبل نتنياهو

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الثلاثاء، للجزيرة مباشر، إنهم اقتربوا بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة “والأمر منوط الآن بالأشقاء في قطر وهم من سيعلنون عن الاتفاق وتفاصيله”.

وأوضح الرشق أن الهدنة لأيام محددة ودخول المساعدات مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين، وتابع “إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولًا ومرضيًا لنا وسيعبر عن مطالب المقاومة”، وأشار إلى أن الإسرائيليين يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة مؤكدًا أن “هذا لم ولن يحدث”.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، أعلن فجر اليوم، أن الحركة “سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة” مع إسرائيل.

عضو المكتب السياسي لـحمـ ـاس عزت الرشق للجزيرة مباشر: 🛑 اقتربنا بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة 🛑 كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة وخاصة من قبل نتنياهو 🛑 الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون… pic.twitter.com/f8ir8rwH2W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

وأضاف الرشق أن الحديث يجري عن هدنة محدودة وليس وقف إطلاق نار شامل بل هدنة لأيام محددة متفق عليها مقابل ترتيبات متعلقة بدخول المساعدات والإغاثة إلى كل أماكن قطاع غزة والإفراج عن أسرى من الطرفين.

وعن تفاصيل الاتفاق، قال الرشق للجزيرة مباشر “نترك الإعلان عن تفاصيلها للأشقاء في قطر حيث سلمناهم الرد هم سوف يتممون الأمر في الساعات القادمة وبعد ذلك يعلنون عن التوصل إلى هذا الاتفاق ونأمل أن يتم ذلك”.

وأوضح الرشق أنه “طيلة الفترة الماضية الأسابيع الماضية كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي وهناك ما نسميه تسويفا وعدم جدية للوصول إلى اتفاق ونحن قلنا إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو شخصيًا يتحمل مسؤولية المماطلة وعدم الجدية، قلنا إنه كذب على كل الأطراف بمن فيهم أهالي الأسرى لدى المقاومة، كان يكسب الوقت”.

ومنذ شهر ونصف الشهر، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد نصفهم تقريبًا من الأطفال، فضلا عن أكثر من 30 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.