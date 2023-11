غزة.. الجزيرة مباشر ترصد استمرار آليات جيش الاحتلال في محاصرة المستشفى الإندونيسي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استمرار آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاصرة المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حاصر المستشفى الإندونيسي منذ صباح أمس الاثنين وقصف عددًا من مبانيه، ضمن سياسة ممنهجة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي بغرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات في شمال ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسري لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين، وفق مسؤولين في غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين في بيان إنها تشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وأضاف البيان “تعرض المستشفى الإندونيسي لأضرار بسبب ما لا يقل عن 5 هجمات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت التقارير أن الهجوم الأخير أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصًا، من بينهم مرضى ومرافقوهم المقيمون في المستشفى”.

وأردفت “أصيب عشرات الأشخاص أيضًا في الهجوم، بعضهم بجروح خطيرة ومهددة للحياة. لا ينبغي أبدًا أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب، وخاصة أثناء وجودهم داخل المستشفى”.

وتابع البيان “وفقا لآخر التقارير، لا يزال المستشفى الإندونيسي محاصرًا. ولم يُسمح لأحد بالدخول إلى المستشفى أو الخروج منه: ووردت تقارير عن إطلاق نار باتجاه أولئك الذين حاولوا المغادرة، ولكن لم تقع إصابات أو وفيات حتى الآن”.

.@WHO is appalled by the attack today on the Indonesian Hospital in North Gaza, which reportedly resulted in the killing of at least 12 persons including patients and their companions residing at the hospital.https://t.co/w39gBnHQ4E#NotATarget pic.twitter.com/vGFrlq070P

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) November 20, 2023