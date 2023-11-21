فيديو جديد لكتائب القسام يُظهر استهداف قوات الاحتلال بمنطقة جحر الديك في غزة (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا جديدا لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات أفرادا من مقاتلي المقاومة وهم ينصبون حقل ألغام، ويمدون الأسلاك الموصلة، قبل أن يبدأ في الظهور جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتُسمع في الخلفية أصوات تكبير قبل أن ينفجر مبنيان، وتظهر عبارة “تفجير حقل ألغام في جنود الاحتلال”.

كما تُظهر لقطات أخرى أفرادا من مقاتلي المقاومة وهم يتربصون بجنود الاحتلال المتحصنين داخل منزل، ثم يطلقون قذيفة مضادة للأفراد على المنزل من منطقة قريبة.

وتُظهر اللقطات اشتباكات أفراد المقاومة بالأسلحة الآلية الخفيفة مع جنود الاحتلال، حسب الفيديو الذي نشرته كتائب القسام.