قطر.. تأجيل الاحتفال باليوم الوطني للقوات المسلحة تضامنا مع غزة (فيديو)

أعلنت دولة قطر تأجيل احتفال القوات المسلحة بيومها الوطني، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لـ”إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع المتواصلة لليوم الـ46 على التوالي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الدفاع على منصة إكس الاثنين “لقد صدر توجيه سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدَّى القائد العام للقوات المسلحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتأجيل الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام لقواتنا المسلحة”.

وأوضح أن سبب التأجيل هو الحرب في غزة، وقال “إن هذا التأجيل هو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه ما يحدث لأشقائنا في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وجددت قطر دعوتها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في “الجرائم” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأدانت قطر، في بيان لوزارة الخارجية أمس الاثنين، القصف الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في شمالي قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المرضى والجرحى، وعَدَّته “امتدادًا لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في القطاع، وخرقًا سافرًا للقوانين والاتفاقيات الدولية”.