لحظة سقوط صاروخ وسط تل أبيب بعد رشقة أطلقتها كتائب القسام (فيديو)

دوت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، بعد إطلاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رشقة من الصواريخ تم إطلاقها على مدينتي تل أبيب وريشون لتسيون ومناطق أخرى وسط البلاد.





وأعلنت كتائب القسام على قناتها في تليغرام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر لحظة سقوط صاروخ في منطقة الرملة على جانب أحد الطرق، والعربات تمر مسرعة أثناء انفجاره.

ومنذ 46 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 14128 شهيدًا بينهم نحو 5840 طفلًا و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف مصاب نحو 75% منهم أطفال ونساء، حتى مساء الثلاثاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

بينما قتلت كتائب القسام إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5500، حسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 240 إسرائيليًّا بينهم عسكريون برتب رفيعة.