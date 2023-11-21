لقطات صادمة لأطفال ورضع بالمستشفى الإندونيسي تعذر إجراء الجراحات لهم (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو صادم لرضع وأطفال فلسطينيين في حالة طبية سيئة على أرضية المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وحسب المتحدث في المقطع، فإن هؤلاء الرضع والأطفال في حاجة إلى إجراء عمليات جراحية منذ ثلاثة أيام، لكن هذا الأمر تعذر بسبب نقص الإمكانات والكوادر الطبية.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي منذ صباح الاثنين وقصفت عددا من مبانيه، في خطوات مشابهة لما فعلته بمجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات بهدف إخلائها قسريا من النازحين والمصابين.