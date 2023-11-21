مجزرة النصيرات.. 17 شهيدا من عائلة طبيب والجزيرة مباشر ترصد عمليات انتشال الجثث بالأيدي (فيديو)

اضطر العشرات من الشبان الفلسطينيين إلى استخدام الأيدي لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل الدكتور عبد اللطيف الحاج في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي أوقع 20 شهيدا على الأقل.

وأفاد المتحدث باسم الصحة في غزة الجزيرة مباشر، باستشهاد 17 على الأقل من عائلة الطبيب في المجزرة التي استهدفت منزله بمخيم النصيرات صباح اليوم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الكبير الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منزل الطبيب الجرّاح، وحوله إلى كومة من الركام، واضطر مسعفون إلى البحث وسط أكوام الغبار في محاولة لانتشال الضحايا.





يؤوي 50 شخصا

وروى شهود عيان للجزيرة مباشر، أن منزل الدكتور عبد اللطيف الحاج الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات، كان يؤوي 50 شخصا من عائلته والنازحين.

وكان الدكتور عبد اللطيف الحاج -وهو طبيب جراح- يعمل في مستشفى الشفاء في غزة. وفجر اليوم الثلاثاء استهدف الاحتلال منزله بقصف عنيف، وبه أسرته وعدد كبير من النازحين.





واستشهد عشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي متواصل استهدف عدة مناطق مدنية بشمال ووسط قطاع غزة الذي يعاني حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 46 يوما.

كما استشهد العديد من الفلسطينيين إثر قصف أصاب 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، في حين انقطعت الاتصالات كليا فجر اليوم عن مدينة غزة وشمالي القطاع إثر قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات.