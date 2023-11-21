مجزرة جديدة بالنصيرات.. 20 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة (فيديو)

في وقت سابق، استُشهدت صحفيتان في مدينة غزة وبيت لاهيا جراء غارات الاحتلال

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، من بينهم أطفال ونساء بعد منتصف الليلة الماضية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

مسنّ فلسطيني يبكي إخوة له نزحوا إليه في #رفح فباغتهم قــ ـصف الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)https://t.co/8nyvHzd2EG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

استشهاد صحفيتين

وفي وقت سابق، استشهد عدد من الفلسطينيين من بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا بشمال القطاع.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف 3 منازل لعائلة سليمان في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما قصفت الطائرات 5 منازل لعائلات الشلفوح و”أبو عواد” وحجازي والكردي و”أبو سلطان” قرب نادي خدمات جباليا.

وذكرت قناة الأقصى على منصة تلغرام، أن القصف الإسرائيلي أصاب منازل في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة كما أصاب منزلا لعائلة “أبو طه” في حي آل عمران بمنطقة الشيخ ناصر وسط خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شنّ غارات يومية على جنوبي القطاع رغم إعلانه “منطقة آمنة” بغية دفع السكان في شمال القطاع إلى النزوح إليه.





وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مرارا، عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرق كانت إسرائيل قد أعلنت أنها آمنة للتوجه إلى جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.916 والجرحى إلى نحو 32850، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.