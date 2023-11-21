مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: من حق شعبنا مقاومة الاحتلال ونكبة 48 لن تتكرر (فيديو)

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجزيرة مباشر إن القوانين الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة وتقرير مصيره ودولته المستقلة، مؤكدا حق اللاجئين في العودة إلى أرض الوطن.

وأكد منصور للجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن الفلسطينيين لن يسمحوا بالتهجير القسري لهم وسيبقون على أرضهم ولن يرحلوا عنها، قائلا إن الحديث عن ترحيل فلسطينيي غزة إلى دول أخرى أوهام إسرائيلية.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وترحيلهم إلى دول أخرى يعد “جريمة حرب”، مؤكدا أن نكبة 48 لن تتكرر مرة أخرى.





وأكد منصور أن مرحلة ما بعد “العدوان” أمر فلسطيني بحت وكل مكونات الشعب الفلسطيني هي التي ستقرر ما سيحدث وقتها، مشيرا إلى ان الأولوية حاليا هي وضع حد للكارثة الإنسانية فورا في قطاع غزة والعمل على توصيل المساعدات إلى سكان القطاع.