مهندس فلسطيني في ناسا: أرسلت مركبة إلى المريخ ولا يمكنني إرسال طعام وماء لوالديَّ في غزة

قال المهندس الفلسطيني لؤي البسيوني إنه لا يستطيع أن يرسل طعاما أو ماء إلى والدَيه في قطاع غزة، بينما شارك في إرسال مركبة إلى المريخ عام 2021.

وكان البسيوني ضمن فريق وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في مهمة المركبة الفضائية “بيرسيفيرانس” التي هبطت على سطح الكوكب الأحمر.

وشارك البسيوني، وهو مهندس كهربائي فلسطيني، في تصميم المركبة المسيّرة “إنجينيويتي” التي كانت في المركبة “بيرسيفيرانس” التي هبطت على سطح المريخ بعد رحلة استمرت سبعة أشهر، بغرض البحث عن دلائل تُثبت مظاهر لحياة سابقة على سطح الكوكب.

وقال البسيوني لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية إن آخر تواصل له مع والدَيه كان يوم 13 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأخبراه خلال الاتصال أنهما يعيشان على مياه الصنبور والأطعمة المعلبة، وأن مخزون الطعام ينفد بسرعة.

وأضاف أن والده محمد، وهو طبيب جرّاح (75 عاما)، أجرى أخيرا جراحة بظهره مما يؤثر في حركته. كما أن والدته علياء (68 عاما) تعاني مشكلة بالفخذ، مما يؤثر في حركتها هي أيضا.

وقال إن والده أخبره أنه سيختار الموت في مكانه عن المشي نحو 20 ميلا (نحو 32 كيلومترا)، للوصول إلى معبر رفح للمرور إلى مصر، لأنهما يحملان الجنسية الألمانية.

“Gaza is more remote than Mars, I can send a helicopter to Mars but not water to my Parents in Gaza”

