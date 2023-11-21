نازحة في غزة تبكي على الهواء: عمري ما شفت إهانة أكثر من اللي إحنا فيها (فيديو)

صرخت المواطنة الفلسطينية: عمري ما توقعت أن يحدث هذا لنا أكبر من نكبة 1948 ونكبة 1967

رصدت الجزيرة مباشر أوضاع النازحين بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتقى مراسل الجزيرة نازحة من شمال القطاع نازحة من شمال القطاع عبرت عن تلك الأوضاع قائلة بأسى “مفيش عيشة تعيش فيها، بننام تحت الرجلين، مياه مفيش أكل مفيش، عندي صغار أولاد ابني وأولاد بنتي، 3 أيام مفيش كسرة خبز”.

وقالت باكية إن مقومات الحياة معدومة، ونظرت إلى غالون ماء قائلة “باملأ هذا الغالون بنروح ندور على غالون مياه علشان تشرب الأولاد بالكاسة ممنوع بعثرة المياه، بدك تتوضأ بحساب بدك تشرب بحساب، في حياتي ما شفت إهانة زي اللي احنا فيها احنا على الآخر مش قادرين نتحمل أكثر من هذا”.

ونظرت إلى عبوة بها القليل من الماء قائلة “هذه الكمية يشربها تقريبا 50 فردا ساعتين بتكون خلصت”. وعن مكان إقامتها قالت “في المدرسة أنا من مخيم الشاطئ المدرسة من القصف هدمت علينا والدبابات طلعونا، والجرافة جرفت الصف اللي كنا فيه”.

“لا فطور ولا عشاء”

وعن حياتها في مدرسة الإيواء، قالت “ما في شيء ما حدا بيفطر أولاد ابني وأولاد بنتي ولا واحد فطر ولا اتعشوا من أمس”.

وعن باقي أفراد الأسرة، قالت “إخوتي وإخواني ما بنعرف عنهم شيء وربنا يسلم الجميع، عمري ما توقعت أن يحدث هذا لنا أكبر من نكبة 1948 ونكبة 1967 هذه مصيبة إحنا في مصيبة”.

وأضافت “أولادي وبناتي ما بعرف عنهم شيء عندما أسمع عن قصف في غزة ما بعرف أقعد ولا أنام بظل أدعو ربنا طول الليل أن ربنا يحمي أهل غزة وأهل فلسطين”.

“القصف في الجنوب أشد”

وعن آخر تواصل بينها وبين أسرتها، قالت “منذ أسبوعين ما في اتصالات”. وعن كيفية وصولها إلى الجنوب، قالت “بترفع إيديك ورافع الراية البيضاء وممنوع تلتفت واليهود ياخدوا منك اللي ياخدوه ويسيبوا اللي يسيبوه”.

وعما يقال من أن الجنوب في القطاع آمن، قالت “القصف في الجنوب أكثر من غزة، والشهداء والجرحى أكثر، ما في مكان آمن”.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ46 وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي، حيث استمرت قوات الاحتلال في استهداف مستشفيات شمالي القطاع؛ مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى وأخرج تلك المستشفيات من الخدمة كليًّا.