نتنياهو يتحدث عن “أخبار جيدة” بشأن صفقة تبادل أسرى مع المقاومة في غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدما بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو خلال لقائه مع جنود احتياط أن هناك “تقدما يتحقق” بشأن صفقة التبادل، لكنه استدرك أنه “لا داعي للتهويل”، معربا عن أمله أن تكون هناك “أخبار جيدة قريبا”.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو “في ضوء التطورات بشأن الصفقة، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا لحكومة الحرب الساعة السادسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش)، يليه اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الموسع ثم اجتماع للحكومة بالكامل”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء “نعمل على إخراج الرهائن من غزة منذ أسابيع، ونحن الآن قريبون جدا، ويمكن أن يعود بعضهم إلى الوطن قريبا”.