وسط نقص الغذاء.. انخفاض معدل دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (فيديو)

حتى قرب غروب الشمس، دخلت 50 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة

رصدت الجزيرة مباشر استمرار دخول المساعدات الإنسانية المحدودة، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وخلال اليوم الثلاثاء، وحتى قرب غروب الشمس، دخلت 50 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، محملة بمواد غائية وطبية ومياه.

وانخفضت معدلات إدخال الوقود، إذ دخل خلال اليوم 62 ألف لتر من السولار فقط، وهي أقل من الكميات التي كانت تدخل خلال الأيام السابقة، التي كانت تبلغ 70 ألف لتر يوميًّا، وقد وصل إجمالي كميات الوقود التي دخلت قطاع غزة منذ بدء السماح بإدخاله إلى 356 ألف و700 لتر.

وطالبت الأمم المتحدة بإدخال 200 ألف لتر من السولار وفي حدّ أدنى 120 ألف لتر، بشكل يومي، لكن ما يدخل يمثل ربع المطلوب، وحسب مختصين فهو لا يكفي الخدمات الأساسية للقطاع.

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ويخصص السولار الذي يدخل غزة فقط لحركة نقل المساعدات وتشغيل محطات الصرف والمستشفيات وسيارات الإسعاف.

وتتسلم هذه المساعدات عدة جهات، هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني وجهات دولية أخرى، وتوصلها إلى المستحقين.

وتصل كافة المساعدات إلى المناطق الجنوبية فقط، ولا يصل أيّ منها إلى الشمال الذي تحاصره القوات الإسرائيلية وتعمل على تهجير السكان منه، رغم أنه أكثر احتياجًا إلى المساعدات.

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فلسطينية تشكو مخاوفها إثر الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في مخيمات مدينة #خان_يونس جنوبي غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/7yvuhfUafg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

وكشف مسؤولون في المنظمات الإغاثية للجزيرة مباشر، أنهم رصدوا نقصًا كبيرًا في الطحين والسكر والأرز في جنوب القطاع بسبب النزوح والتكدس الكبير للسكان، وهو ما يشكل تهديدا واضحا لآلاف السكان.