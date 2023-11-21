ياسين بونو يحقق أمنية طفل في غزة بُترت قدمه بعد قصف إسرائيلي دمر حلمه (فيديو)

حقق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، حلم طفل فلسطيني بُترت قدمه جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

وفاجأ المصور هاني أبو مرزوق الطفل عاصف أبو مهادي بمكالمة هاتفية بالصوت والصورة مع النجم المغربي وحلم طفولته، ليتلعثم الطفل ويبكي في النهاية.

وبدأ الطفل بسؤال بونو “كيف حالك يا ياسين؟ والله بحبك يا ياسين أنت قدوتي، نفسي أشوفك”، ثم انهار الطفل باكيًا ليبرر ذلك بأنه مصدوم من تحقيق حلمه.

بعد أن قصف الاحتلال حُلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم.. الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي يُحقق أمنية له بالحديث مع حارس المنتخب المغربي #ياسين_بونو #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/6tj56OQEoZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

ويطمح أبو مهادي، الذي كان يهوى كرة القدم، بتركيب طرف صناعي في قدمه ليعود لممارسة هوايته المفضلة.

أبو مهادي ليس الطفل الوحيد الذي اغتال الاحتلال أحلامه، فقد قتل الاحتلال أكثر من 5 آلاف طفل في غزة على مدار 46 يومًا من الحرب حتى الآن، كما يتّم المئات غيرهم بسبب قتل جميع أفراد أسرهم جراء القصف.