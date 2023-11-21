سياسة|قطاع غزة

ياسين بونو يحقق أمنية طفل في غزة بُترت قدمه بعد قصف إسرائيلي دمر حلمه (فيديو)

تعلثم الطفل وبكى تأثرًا بالمفاجأة

حارس المنتخب المغربي ياسين بونو
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21/11/2023-|آخر تحديث: 21/11/202312:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حقق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، حلم طفل فلسطيني بُترت قدمه جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

وفاجأ المصور هاني أبو مرزوق الطفل عاصف أبو مهادي بمكالمة هاتفية بالصوت والصورة مع النجم المغربي وحلم طفولته، ليتلعثم الطفل ويبكي في النهاية.

وبدأ الطفل بسؤال بونو “كيف حالك يا ياسين؟ والله بحبك يا ياسين أنت قدوتي، نفسي أشوفك”، ثم انهار الطفل باكيًا ليبرر ذلك بأنه مصدوم من تحقيق حلمه.

ويطمح أبو مهادي، الذي كان يهوى كرة القدم، بتركيب طرف صناعي في قدمه ليعود لممارسة هوايته المفضلة.

أبو مهادي ليس الطفل الوحيد الذي اغتال الاحتلال أحلامه، فقد قتل الاحتلال أكثر من 5 آلاف طفل في غزة على مدار 46 يومًا من الحرب حتى الآن، كما يتّم المئات غيرهم بسبب قتل جميع أفراد أسرهم جراء القصف.

المصدر : الجزيرة مباشر