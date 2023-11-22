إسرائيل تنشر أسماء أسرى فلسطينيين يُتوقع أن تشملهم صفقة التبادل مع حماس

هيئة البث الإسرائيلية: نقل أسماء أوائل الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وإبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الخميس

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من الممكن الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتضمنت القائمة التي نشرتها الوزارة أسماء أسرى وأسيرات من جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها، ومستقلين غالبيتهم من مدينة القدس والضفة الغربية.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة العدل تنشر قائمة تتضمن 300 أسير فلسطيني دون سن 19 عاما مرشحون للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/Js6DsQ45en — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه تم نقل أسماء أوائل الأسرى الذين سيُطلَق سراحهم، وإبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الخميس.

وذكرت الهيئة أنه يُنتظر أن تُسلّم حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، القائمة الأولى لمن ستفرج عنهم، وتحتوي على أسماء 10 أسرى إسرائيليين.

تم إبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الغد: وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أول مجموعة من المختطفين إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى إسرائيلhttps://t.co/M4HrmcVq4l pic.twitter.com/8cpXUyEvAA — مكان الأخبار (@News_Makan) November 22, 2023

وفي المقابل، ستنقل إسرائيل عبر الوسطاء إلى حركة حماس هذا المساء لائحة بأسماء النساء والقاصرين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم في الدفعة الأولى من صفقة التبادل، حسب ما ذكرت الهيئة الرسمية.

وكان قرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، قد تحدّث عن إطلاق 150 أسيرًا فلسطينيًّا مقابل 50 محتجزًا إسرائيليًّا بقطاع غزة في الأيام الأربعة الأولى، وأشار إلى أنه “في مقابل إطلاق كل إسرائيلي إضافي، سيتم إطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين”.

وبموجب الاتفاق، سيتم أيضًا إطلاق سراح آخرين، طبقًا للنسبة نفسها من القائمة التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الأربعاء.

والغالبية العظمى (287 من أصل 300 أسير) من المقرر إطلاق سراحهم، من الذكور ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، معظمهم محتجزون بسبب “أعمال شغب” وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. والمعتقلون الـ13 الباقون من الفتيات، معظمهن تمّت إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.

وأعلنت قطر، اليوم الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة حماس، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 أسيرًا من النساء المدنيات والأطفال بقطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

كما يسمح اتفاق الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.