إسرائيل تنشر أسماء معتقلين فلسطينيين يتوقع أن تشملهم صفقة التبادل مع حماس

هيئة البثّ الإسرائيلية: تم نقل أسماء أوائل الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وتم إبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الغد

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 300 معتقل فلسطيني، من الممكن الإفراج عنهم، ضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتضمنت القائمة التي نشرتها الوزارة أسماء معتقلين ومعتقلات من جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وحركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الفصائل ومستقلين وغالبيتهم من القدس الشرقية والضفة الغربية.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة العدل تنشر قائمة تتضمن 300 أسير فلسطيني دون سن 19 عاما مرشحون للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/Js6DsQ45en — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه تم نقل أسماء أوائل الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وتم إبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الغد.

وذكرت الهيئة أنه ينتظر أن تسلم حركة حماس مساء اليوم الأربعاء، القائمة الأولى بأسماء الذين ستفرج عنهم، وتحتوي على أسماء نحو 10 أسرى إسرائيليين.

تم إبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الغد: وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أول مجموعة من المختطفين إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى إسرائيلhttps://t.co/M4HrmcVq4l pic.twitter.com/8cpXUyEvAA — مكان الأخبار (@News_Makan) November 22, 2023

وفي المقابل، ستنقل إسرائيل عبر الوسطاء إلى حركة حماس هذا المساء لائحة بأسماء النساء والقاصرين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم في الدفعة الأولى من صفقة التبادل، بحسب ما ذكرت الهيئة الرسمية.

وكان قرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، تحدث عن إطلاق 150 معتقلا فلسطينيا مقابل 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة في الأيام الأربعة الأولى، وأشار إلى أنه “بمقابل إطلاق كل إسرائيلي إضافي، سيتم إطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين”.

وبموجب الاتفاق، سيتم أيضًا إطلاق سراح آخرين، طبقا لنفس النسبة من القائمة، التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

والغالبية العظمى -287 من أصل 300 معتقل- من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، من الذكور، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 وأقل من ذلك، معظمهم محتجزون بسبب أعمال شغب وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. والمعتقلون الـ13 الباقون من الفتيات، معظمهن تم إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.

وأعلنت قطر اليوم الأربعاء نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة حماس والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كما يسمح اتفاق الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية المساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.