اتفاق الهدنة في غزة.. ترحيب فلسطيني وردود فعل متباينة داخل إسرائيل

إعلام إسرائيلي: حماس ستقدّم الليلة قائمة بأسماء عشرة من المختطفين، وصباح الغد البدء بتنفيذ صفقة الإفراج

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل أسرى احتجزتهم فصائل المقاومة مقابل أسرى فلسطينيين.

وبعد مناقشات حامية استمرت نحو 6 ساعات، وافقت حكومة الاحتلال على الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة خلال 4 أيام يتم خلالها وقف القتال.

وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة حماس، حسب ما ذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء. ونشر مكتب نتنياهو على منصة إكس بعد التصويت “حكومة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم”.

“سنواصل الحرب”

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان بالعبرية “الحكومة والجيش وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين والقضاء على حماس، وضمان عدم وجود أي تهديد بعد اليوم لدولة إسرائيل انطلاقًا من غزة”، حسب البيان.

وقال نتنياهو “هذا قرار صعب ولكنه صائب، وجميع قوات الأمن تؤيده بالكامل”، موضحًا أن التحركات العسكرية لن تتضرر، وأن الهدنة ستسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواصلة القتال “إلى أن نحقق جميع أهدافنا بما في ذلك عودة كل المختطفين”.

אנחנו במלחמה – ונמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו: לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. pic.twitter.com/chUp7aalGo — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 21, 2023

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ “الصعوبات مفهومة ومؤلمة وصعبة، لكن في ظل الظروف الحالية، أنا أؤيد قرار الترويج لصفقة إطلاق سراح المختطفين، وهذا التزام أخلاقي وقيمي”، على حد قوله.

من ناحيتهما، أعرب حزبا “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية” عن شكوكهما بشأن التزام حماس بشروط الاتفاق. وصوَّت الوزير يتسحاق فاسرلوف من “عوتسما يهوديت” ضد الاتفاق ثم ترك القاعة وغادر. وصرَّح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير “قرار التصديق على الصفقة يُلحق ضررًا بالأجيال القادمة، وسيُلحق الأذى الشديد بنا”.

أصداء ابرام اتفاق الافراج عن عدد من المختطفين والحكومة تؤكد ان هذا الاتفاق ليس سوى مرحلة من مساع امنية وسياسية لتحقيق هدف اخلاء سبيل كافة المختطفين والقضاء على حماسhttps://t.co/0yNRMwXaZR pic.twitter.com/Ji6znwsfwc — مكان الأخبار (@News_Makan) November 22, 2023

وتعليقًا على خبر سابق عن عدم موافقتهم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “بعد ساعات طويلة من النقاشات في الحكومة، وزراء الصهيونية الدينية يقتنعون بأن هذا إنجاز يتوافق مع الأهداف العامة للحرب ويعززها ولا يضر بها”.

הציונות הדתית: לאחר שעות רבות של דיונים בממשלה השתכנעו שרי הציונות הדתית שמדובר בהישג שתואם ומקדם את מטרות המלחמה הכוללות ולא פוגע בו@yanircozin https://t.co/pZc71H3fCe — גלצ (@GLZRadio) November 22, 2023

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة تتضمن 300 أسير فلسطيني دون سن 19 عامًا مرشحين للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة العدل تنشر قائمة تتضمن 300 أسير فلسطيني دون سن 19 عاما مرشحون للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/Js6DsQ45en — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية والقناة 12 العبرية “حماس ستقدّم الليلة قائمة بأسماء عشرة من المختطفين، وصباح الغد البدء بتنفيذ صفقة الإفراج”.

تم إبلاغ الوزراء بأن الصفقة ستنطلق على الأرجح صباح الغد: وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أول مجموعة من المختطفين إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى إسرائيلhttps://t.co/M4HrmcVq4l pic.twitter.com/8cpXUyEvAA — مكان الأخبار (@News_Makan) November 22, 2023

ترحيب فلسطيني

من ناحية أخرى، وجد الاتفاق ترحيبًا من الجانب الفلسطيني، ورحَّب رئيس السلطة محمود عباس باتفاق الهدنة الإنسانية، وجدَّد الدعوة إلى “الوقف الشامل للعدوان على الشعب الفلسطيني”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان اليوم الأربعاء “نعلن إلى أبناء شعبنا الصامد الصابر في قطاع غزة، وإلى عموم الشعب الفلسطيني، التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل جزئية للأسرى وهدنة إنسانية لمدة 4 أيام”.

وذكرت الحركة أن الاتفاق يتضمن إدخال مئات من شاحنات المساعدات والوقود، وحرية الحركة في القطاع، ووقف الاستهداف والاعتقالات، والالتزام بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

وأضافت أن ذلك جاء “بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنت من العدو الصهيوني الذي كان يتوهم أن بإمكانه استعادة أسراه بدون شروط، وخاصة بعد فشله في الميدان، وعجزه عن كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا”.

وأكدت الاستمرار في “مواجهة العدوان على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولًا إلى إحباط جميع أهداف هذا العدوان”. وقالت “نتوجه بالتحية إلى أهلنا في غزة الصمود والإباء، الذين أذهلوا العالم بحسن توكلهم على الله، وبإيمانهم بالنصر وتمسكهم بأرضهم، ونخص بالذكر منهم ذوي الشهداء والجرحى”.

الرئيس محمود عباس، والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الانسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وادخال المساعدات الانسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب… — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) November 22, 2023

الرئاسة الفلسطينية ترحّب

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية “رحّبوا باتفاق الهدنة الإنسانية، وجددوا الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ “الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنون الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

ودعا الشيخ إلى “إدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته”.

ورغم الاعلان عن الاتفاق، فما زال الجيش الإسرائيلي يشن غاراته العنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى.