“التكية”.. مبادرة شبابية لتوزيع الطعام على آلاف النازحين في خان يونس جنوبي غزة (فيديو)

في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، تعاون عدد من شباب خان يونس في مبادرة لطهي وتوزيع الطعام على آلاف النازحين في مجمع ناصر الطبي.

وقال نضال أبو عمر أحد القائمين على المبادرة للجزيرة مباشر إن المبادرة بدأت منذ شهر وتسمى “تكية”، ويعتمدون فيها على المواد التموينية التي تتوفر في الأسواق لإطعام النازحين.

وأوضح أبو عمر أن أعضاء الفريق يبذلون أقصى جهودهم لتوفير الطعام لكل الأهالي رغم صعوبة ذلك، وأكد على استمرارية المبادرة للتخفيف من وطأة الضغوط على النازحين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص يستفيدون من المبادرة.

ودعا أبو عمر “أهل الخير” إلى تقديم المساعدات لهم، موضحا أنه كلما توسعت المبادرة سيساهم ذلك في مساعدة مزيد من النازحين في العديد من مناطق غزة.