سياسة|قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطرة في معارك غزة

وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قتل ما مجموعه 66 جنديا في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري (وسائل التواصل)
وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قتل ما مجموعه 66 من جنود الاحتلال في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري (وسائل التواصل)
22/11/2023-|آخر تحديث: 22/11/202302:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “الكابتن ليرون سنير البالغ 25 عاما وقائد إحدى الفرق في لواء جولاني، قتل في معركةٍ شمالي قطاع غزة”.

وأنه “بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية جفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بإعلان مقتل سنير “يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 391”.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، قتل ما مجموعه 66 ضابطًا جنديًا في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن السبت الماضي، أن الجيش “انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة والتي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، مشيرا إلى أن “حرب إسرائيل مع حماس شاملة”، وهدد بـ”اغتيال القيادات السياسية بالحركة”.

المصدر : مواقع إسرائيلية + وكالات