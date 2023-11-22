الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطرة في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “الكابتن ليرون سنير البالغ 25 عاما وقائد إحدى الفرق في لواء جولاني، قتل في معركةٍ شمالي قطاع غزة”.

وأنه “بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية جفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بإعلان مقتل سنير “يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 391”.

מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו:https://t.co/mNxoJprF9W מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv בנוסף, לוחם בסיירת גבעתי נפצע באורח קשה בקרבות בצפון רצועת עזה >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 22, 2023

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، قتل ما مجموعه 66 ضابطًا جنديًا في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن السبت الماضي، أن الجيش “انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة والتي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، مشيرا إلى أن “حرب إسرائيل مع حماس شاملة”، وهدد بـ”اغتيال القيادات السياسية بالحركة”.