“حد يرد”.. أمّ في غزة تنادي على أبنائها الستة بعدما فقدتهم تحت أنقاض منزلهم (شاهد)

نادت أمّ فلسطينية بعلو صوتها على أبنائها كل باسمه، علّ أحدهم يجيبها من تحت ركام المنزل الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق أحد الناشطين المشهد المؤلم بعد قصف استهدف الأحياء المحيطة بمستشفى “كمال عدوان” في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وصدحت الأم بأسماء أبنائها الستة وزوجة ابنها الذين ظلوا تحت الركام بعد القصف، قبل أن تنهار باكية عندما لم تسمع ردّ أحدهم عليها.

وقالت الأم بقهر “كل شيء راح، ربيت وكبّرت، في الآخر راحوا”. لم تفقد الأم الأمل في أن يكون أبناؤها أو بعضهم على قيد الحياة، وواصلت النداء.

وشهد محيط المستشفى قصفًا عنيفًا صباح اليوم الأربعاء، مما جعل المرضى والمصابين فيه يشعرون بالذعر.

قصف عنيف يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة. pic.twitter.com/LHJT0dD3wm — فلسطين بوست (@PalpostN) November 22, 2023

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا كبيرًا من المنازل في قصفها على محيط المستشفى.

الاحتلال يدمر عدة منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة. pic.twitter.com/FnpsHpHLe4 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 22, 2023

واستُشهد 3 أطفال خدَّج في مستشفى كمال عدوان إثر انقطاع الكهرباء الناتج عن نفاد الوقود، وعدم القدرة على تشغيل محطة الأكسجين، ليرتفع عدد شهداء الأطفال الخدَّج إلى سبعة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يُذكر أن 51 مريضًا من بينهم 4 أطفال خدَّج استُشهدوا في مجمع الشفاء الطبي، بسبب انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود، ومحاصرة الاحتلال للمجمع، وذلك في الفترة ما بين 11 و18 من نوفمبر/تشرين الثاني.