سياسة|قطاع غزة

“حد يرد”.. أمّ في غزة تنادي على أبنائها الستة بعدما فقدتهم تحت أنقاض منزلهم (شاهد)

صرخت الأم بأسماء أبنائها الستة وزوجة ابنها الذين ظلوا تحت الركام بعد القصف

آثار القصف المدمر المتواصل على قطاع غزة
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22/11/2023-|آخر تحديث: 22/11/202304:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نادت أمّ فلسطينية بعلو صوتها على أبنائها كل باسمه، علّ أحدهم يجيبها من تحت ركام المنزل الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق أحد الناشطين المشهد المؤلم بعد قصف استهدف الأحياء المحيطة بمستشفى “كمال عدوان” في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وصدحت الأم بأسماء أبنائها الستة وزوجة ابنها الذين ظلوا تحت الركام بعد القصف، قبل أن تنهار باكية عندما لم تسمع ردّ أحدهم عليها.

وقالت الأم بقهر “كل شيء راح، ربيت وكبّرت، في الآخر راحوا”. لم تفقد الأم الأمل في أن يكون أبناؤها أو بعضهم على قيد الحياة، وواصلت النداء.

وشهد محيط المستشفى قصفًا عنيفًا صباح اليوم الأربعاء، مما جعل المرضى والمصابين فيه يشعرون بالذعر.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا كبيرًا من المنازل في قصفها على محيط المستشفى.

واستُشهد 3 أطفال خدَّج في مستشفى كمال عدوان إثر انقطاع الكهرباء الناتج عن نفاد الوقود، وعدم القدرة على تشغيل محطة الأكسجين، ليرتفع عدد شهداء الأطفال الخدَّج إلى سبعة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يُذكر أن 51 مريضًا من بينهم 4 أطفال خدَّج استُشهدوا في مجمع الشفاء الطبي، بسبب انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود، ومحاصرة الاحتلال للمجمع، وذلك في الفترة ما بين 11 و18 من نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر