رئيس مجلس الأعيان الأردني: تهجير إسرائيل للفلسطينيين إعلان حرب على الأردن ومصر (فيديو)

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز إن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تهجير الفلسطينيين، سيكون بمثابة حرب ضد مصر والأردن.

وأكد خلال لقاء مع الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن رد المملكة الاردنية ومصر كانا صارمين بخصوص مخطط التهجير.

وقال: “لا أعتقد أن دولة الاحتلال تستطع أن تحقق أهدافها في غزة”، مضيفا أن “الردان الأردني والمصري كانا حاسمين بشأن رفض تهجير الفلسطينيين”.

وقال إن “إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن ومصر”.

وشدد على ضرورة “الاستفادة من الثقل العربي والإسلامي لكبح العدوان ويجب الكلام بجراة أكبر من الأمريكان وأوربا”.

واليوم الأربعاء، حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، من تداعيات “كارثية” في حال واصلت إسرائيل عملياتها البرية بقطاع غزة، أو قامت بتوسيع نطاقها.

ورفضت الأردن ومصر مرارا بشكل تام أي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.