رحلة نزوح سيرا على الأقدام.. أسرة في غزة نجت بأعجوبة من القصف لتواجه الجوع جنوبا (فيديو)

جاب الأب مدارس خان يونس والمستشفيات التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين لكنه لم يجد فيها متسعُا يؤوي أسرته

نزح أب فلسطيني من مدينة غزة مع زوجته وأطفاله إلى مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لكنه لم يجد مكانًا يؤويهم بسبب موجة النزوح الكثيفة.

وقال وائل أحمد، أمس الثلاثاء، لكاميرا الجزيرة مباشر إنه من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة الذي شهد قصفًا كثيفًا بقذائف للاحتلال الإسرائيلي.

يقول الأب إنه نجا وأسرته من الموت بأعجوبة، إذ انتظروا توقف القصف لدقائق ثم خرجوا من المنزل مسرعين، وما إن وصلوا إلى آخر الشارع حتى شاهدوا منزلهم وقد تحوَّل إلى ركام.

خرجت الأسرة دون أخذ شيء من احتياجاتها، ويقول الأب إنه لا يملك المال ولا أغطية وملابس، وهو اليوم في مدينة خان يونس لا يستطيع توفير أكل ولا ماء ولا مأوى لأسرته الصغيرة.

رحلة نزوح سيرًا على الأقدام

جاب الأب مدارس خان يونس والمستشفيات التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين، لكنه لم يجد فيها متسعًا يؤوي أسرته، والتقت الجزيرة مباشر أحمد في مجمع ناصر الطبي حيث يتكدس النازحون والمرضى.

يضيف الأب بحرقة وقهر “أطفالي لم يأكلوا ولم يشربوا منذ يومين، لا أملك مالًا لأوفر لهم أي شيء”، وأفاد بأن زوجته المصابة بمرض في الكلى والسكر وضغط الدم لا تستطيع شرب ماء البئر.

تحدثت الزوجة بدورها إلى كاميرا الجزيرة مباشر، وروت كيف جاؤوا سيرًا على الأقدام من مدينة غزة إلى خان يونس تحت القصف الإسرائيلي، بينما يدعي الاحتلال أن ممرات النازحين آمنة.

وقالت الأم إنها لا تجد ركنًا في أي ملجأ ولو في الشارع لتنام هي وبناتها، وناشدت الأسرة كل من يستطيع أن يقدّم لهم المساعدة في خان يونس حيث لا عائلة لهم ولا أقارب هناك.

وعبّرت الطفلة الكبرى عن احتياجها إلى الشعور بالأمان، إذ لا يتوقف صوت القصف ليلًا ولا نهارًا، بالإضافة إلى الإحساس بالجوع الذي لا تتمكن من مقاومته هي وشقيقاتها.