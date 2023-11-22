سرايا القدس تعلن استهداف 11 آلية للاحتلال والقسام تطلق رشقة صاروخية تجاه مدن إسرائيلية (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وأعلنت استهداف آليات لقوات الاحتلال المتوغلة، وإطلاق رشقات صاروخية على مدن ومستوطنات إسرائيلية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إطلاق رشقات صاروخية على مناطق إسرائيلية.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مقطع “فيديو” لعمليات إطلاق صواريخ خلال النهار وخلال الليل، معلقة “رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة”، لكنها لم توضح الأماكن المستهدفة بالقصف.

كما نشرت كتائب القسام مقطع “فيديو” لقصف بقذائف الهاون حشودًا لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة.





من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، قيام مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام باستهداف “آلية (ميركافا باز 4) الصهيونية بقذيفتي (آر بي جي- 85) و(ياسين 105) في شارع المستوصف بحي الزيتون”.

وأظهر مقطع “فيديو” إطلاق قنابل إنارة بالتزامن مع قصف، وأصوات اشتباكات في بيت حانون.





كما أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا خلال ساعات، اليوم الأربعاء، “من استهداف 11 آلية عسكرية صهيونية متنوعة بقذائف (التاندوم)، وعبوات العمل الفدائي في محاور التوغل حي الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك”.

وأعلنت سرايا القدس في بيانات عدة على مدى اليوم الأربعاء عن: