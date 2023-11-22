شاهد: إجلاء الدفعة الثانية لجرحى ونازحين من المستشفى الإندونيسي بغزة

حصلت الجزيرة مباشر على الصور الأولى لعملية إجلاء الدفعة الثانية من الجرحى والنازحين من المستشفى الإندونيسي في شمالي قطاع غزة إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت اللقطات أعدادًا كبيرة من الجرحى والمرضى يتوجهون نحو الحافلات، التي ستحملهم إلى جنوبي القطاع في عملية تتم بتنسيق الصليب الأحمر الدولي مع قوات الاحتلال.

كما أظهرت اللقطات تكدس جثث الشهداء على أرض المستشفى وفي ساحاته دون دفن.

وتم إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى من المستشفى الإندونيسي، فجر الثلاثاء، وبلغ عددهم نحو 100 فلسطيني.