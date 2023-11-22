ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية: القضاء على حماس مهمة مستحيلة (فيديو)

قال ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية إن هدف إسرائيل بالقضاء على حماس و”محوها من الوجود”، هي مهمة صعبة ومستحيلة.

وأضاف الضابط غيلن كارل في حديث لبرنامج المسائية، أمس الثلاثاء، على الجزيرة مباشر إنه “ينبغي التعامل مع الواقع والابتعاد عن الخطابات”.

وأشار المتحدث إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال فيه إنه “سيدمر حماس”، ورأى أن ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي غيَّر المعادلة بشكل تام.

وتحدّث كارل عن صفقة تبادل الأسرى، قائلًا إن هناك تاريخًا طويلَا في تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وحزب الله وغيرهما.

وأعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.

وقالت حركة حماس في بيان “بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدَّرة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية “الحكومة وافقت على الاتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح نحو 50 طفلًا وامرأة من الأسر في غزة على مدار أربعة أيام، يكون خلالها تهدئة”.

وستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. يأتي ذلك في حين ما زال الجيش الإسرائيلي يشن غارات مدمرة على قطاع غزة منذ 47 يومًا، مخلّفًا أكثر من 14 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين.