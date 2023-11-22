“ظننت أنه كابوس”.. ناج من مجزرة الفجر في النصيرات يروي لحظات الفاجعة (فيديو)

روى ناج من مجزرة مخيم النصيرات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، وسط قطاع غزة لحظات مرعبة عاشها بعد الفاجعة.

وقال الناجي الذي بدت الصدمة على ملامحه للجزيرة مباشر إن القصف كان في الساعة الثالثة والنصف فجرًا، وإنه استيقظ على صوت ارتطام الصاروخ بالمنزل ثم الدمار.

وأضاف الشاب المصاب في رأسه “ظننت أنني أحلم وأنه كابوس” قبل أن يدرك أنها حقيقة، سمع صوت أخيه وهو يناديه، ويقول “أخرجت أخي من تحت الركام ثم أخرجنا أخي الأكبر وزوجته، بينما لا يزال عدد من أفراد أسرتي تحت الركام”.

وأوضح الشاب أنه وعائلته نزحوا إلى المخيم من شمالي قطاع غزة، وأن المنزل يتكون من 5 طوابق في كل غرفة من شققه تمكث عائلة بالكامل، إذ تتكون الشقة حيث كان مع عائلته من 3 غرف في كل منها عائلة.

ويقول الناجي إن كل هؤلاء تعرضوا للقصف الإسرائيلي، وتمكن بعضهم من النجاة، بينما استُشهد عدد كبير من النازحين.

واستُشهد عدد كبير من الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، بقصف كثيف استهدف به الاحتلال مخيم النصيرات الذي كان يؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.

ومنذ 47 يومًا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن 14128 شهيدًا بينهم نحو 5840 طفلًا و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف مصاب نحو 75% منهم أطفال ونساء، حتى مساء الثلاثاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.