غزة.. جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز ودخان داخل المستشفى الإندونيسي وسط تخوفات من اقتحامه (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز بكثافة، فجر اليوم الأربعاء، على المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تضرر المرضى والنازحين في المستشفى من قنابل الغاز والدخان، إذ خيّمت سحابة بيضاء على أروقته.

وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة مباشر بأن المستشفى الإندونيسي يتعرض لوابل كثيف من قنابل الدخان، وسط تخوفات من عملية اقتحام من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصره.

وأصيب النازحون والمرضى بحالات اختناق جراء كثافة الغاز والرائحة الكريهة، كما أظهرت اللقطات صعوبة الرؤية من شدة الغاز.

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي منذ يوم الاثنين بدباباته، بينما يطلق الرصاص الحي على المصابين والنازحين والأطباء.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر صعوبة الوضع داخل المستشفى الذي لم يتبق فيه سوى 600 نازح ومُرافق للمرضى، بعد تهجير عدد كبير من النازحين منه.

وبدت غرف المرضى فارغة ومدمرة داخل المستشفى، بينما يرقد المصابون في الممرات خوفًا من رصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف النوافذ، وقد أوقع 12 شهيدًا في اليوم الأول من محاصرة المستشفى بينهم أطباء.

استشهاد أحد الجرحى في المستشفى الإندونيسي نتيجة نفاد الأكسجين بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي لغزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #غزة pic.twitter.com/8koBiVKlX7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023

وتسبب الحصار ونفاد الأكسجين ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية إلى المستشفى في وفاة بعض المرضى الذين كانوا في العناية المركزة، إذ رصد الصحفي أحمد البرش استشهاد مريض، أمس الثلاثاء، بسبب نفاد الأكسجين قبل دقائق من التصوير، واستشهاد طفلين لشدة إصاباتهما وعدم وجود الرعاية المناسبة.

ويقف الأطباء في المستشفى الإندونيسي عاجزين عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمرضى، وعن تقديم أي نوع من الغذاء والمساعدات للنازحين العالقين في المستشفى.

وقد تكدست أروقة المستشفى بالمرضى والنازحين الذين افترشوا الأرض لعدم وجود أسرّة تكفي كل تلك الأعداد.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من مباني المستشفى، ضمن سياسة ممنهجة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي بغرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات في شمالي القطاع ووسطه، بهدف إخلائها قسرًا من المرضى والمصابين والنازحين، وفق مسؤولين في غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان يوم الاثنين، إنها تشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي.