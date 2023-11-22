6 شهداء وإصابات خطرة بشظايا صاروخ واعتقال مسعفين.. اقتحام كبير لمخيم طولكرم وسرايا القدس تتصدى للاحتلال (فيديو)

دهمت قوات الاحتلال مركز الإسعاف الطبي في مخيم طولكرم الذي توجد فيه جثث الشهداء وعدد من الجرحى، واعتقلت 14 مسعفا وجريحا

استُشهد 6 فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، بقصف طائرة مسيَّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا وتجمعات في مخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، كما استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من مخيم طولكرم في حين ارتفع عدد الشهداء إلى 6 وتجاوز عدد المعتقلين 13 شخصًا.

وأعلنت مصادر طبية في مدينة طولكرم، صباح اليوم، استشهاد شاب متأثرًا بجروحه جرّاء قصف مسيَّرة للاحتلال منزلًا في مخيم طولكرم، مما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 6 شهداء.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية في مخيم طولكرم أن مسيَّرة إسرائيلية قصفت بصاروخين منزلًا في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، مما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، هم: ‫رامي الشوملي وعدي الزيات وأحمد سليط ومحمد أبو عنين وبسام الشافعي وفراس عواد بلاونة.

وقالت طواقم الإسعاف في طولكرم إنها تمكنت من نقل إصابتين إحداهما خطرة بشظايا صاروخ من طائرة مسيَّرة في الوجه والصدر والرأس، والثانية لفتى (16 عامًا) بشظية في الوجه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية مدينة طولكرم ومخيمها من محاور عدة، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال لجريح من دار مركبة الإسعاف بعد محاصرة مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم فجر اليوم. pic.twitter.com/jVa8uTUiqD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

اعتقال مصاب من سيارة إسعاف

وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع المخيم وحاراته وأزقته، وأحدثت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وقامت بتفجير غرفة في حارة البلاونة وسط المخيم.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به منطقة عسكرية، ومنعت التجول فيها، كما فرضت حصارًا على مستشفى (الشهيد ثابت ثابت) الحكومي في مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحة قسم الطوارئ في المستشفى، وفتشت سيارات الإسعاف، واعتقلت مصابًا من داخل إحداها.

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم طولكرم. pic.twitter.com/FGjggz2hDf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان أن قوات الاحتلال لاحقت سيارة إسعاف كانت تتنقل في مدينة طولكرم، وعرقلت عملها ومنعتها من التحرك، كما حاصرت مستشفى الإسراء التخصصي.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم طولكرم، ودهمت مركز الإسعاف الطبي في المخيم الذي توجد فيه جثث الشهداء وعدد من الجرحى، واعتقلت 14 مسعفًا وجريحًا.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا بجميع مناحي الحياة، حدادًا على أرواح شهداء مخيم طولكرم.

نقل جثامين شهداء ارتقوا في عملية الاحتلال العسكرية في مخيم طولكرم إلى مستشفى ثابت ثابت. pic.twitter.com/fLz0aFRPNQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال

من ناحية أخرى، قالت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) إنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم في محور البلاونة، أدى إلى تحقيق إصابات في صفوف القوة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم في بيان عسكري “ضمن معركة طوفان الأقصى، يواصل مجاهدونا التصدي واستهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

قوات الاحتلال تصادر مركبة خلال اقتحامها لمخيم طولكرم. pic.twitter.com/8EEoknrxcm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

وذكرت سرايا القدس في بيانها “ضمن معركة طوفان الأقصى، قام مجاهدونا فجر اليوم باكتشاف القوات الخاصة فور اقتحامها مخيم طولكرم، حيث خاض مجاهدونا اشتباكًا مع القوات التي تمركزت في محاور عدة من المخيم”.

وأضاف البيان “كما قام مجاهدونا بتفجير عدد من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال، مما أدى إلى إعطابها وإخراجها من الخدمة”. وتابع “نؤكد استمرار جهادنا وعملياتنا وردّنا المتواصل ضمن معركة طوفان الأقصى، ونؤكد وقوفنا الكامل بجانب أهلنا الصابرين الصامدين في قطاع غزة، ونؤكد نصرتنا المستمرة لهم مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.