أبو عبيدة يعلن استهداف 335 آلية منذ بدء التوغل ويكشف تفاصيل عمليات نوعية ضد الاحتلال (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنه تم توثيق “استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري” لقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة في كلمة له، الخميس، أن الآليات المستهدفة تنوعت بين الدبابات وناقلات الجند والجرافات.

وذكر أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال، مشيرا إلى أن كتائب القسام نفذت عمليات نوعية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، واستهدفوا 33 آلية في آخر 72 ساعة.

وعدد الناطق باسم كتائب القسام عمليات نوعية نفذتها الكتائب ضد قوات الاحتلال في مختلف المحاور في قطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة استعداد وجاهزية كتائب القسام “للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومهما بلغ مداه”.

"السبيل الوحيد لإعادة أسرى العدو هو التبادل".. أبو عبيدة: هذا ما حققه العدو #الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Yz5MfczNuB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2023

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:

مجاهدونا يواصلون التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم ووثقنا استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري.

استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.

تنوعت الآليات المستهدفة بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات.

واصلنا توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني.

نفذنا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عمليات نوعية ضد قوات العدو أسفرت عن سقوط قتلى بشكل محقق.

استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد.

بطولات مجاهدينا في ميدان القتال مفخرة لكل حر في العالم ونحن نواجه قوة غازية همجية.

أفشلنا خطة العدو في تحقيق الانتصار السريع في غزة ومجاهدونا يرابطون في مواقعهم.

العدو مازال يخفي خسائره الحقيقية ونحن في حالة التحام مع قوات العدو الغازية.

قيادة العدو المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة في غزة.

هاجمنا بالقنابل والأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ناقلة جند للعدو أنزلت مجموعة من الجنود فأوقعنا خمسة قتلى يوم الثلاثاء.

ما يعول عليه العدو في إطالة أمد المعركة هو التنكيل وارتكاب المجازر ونؤكد جاهزيتنا لمواصلة القتال مهما بلغت مدة العدوان.

ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة هي ما كنا نطرحه قبل بدء المناورات البرية ورفضه العدو في حينه.

نحيي مقاتلي شعبنا في الضفة المحتلة ونحيي قوة أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومته ونخص إخواننا في اليمن.

نحيي إخواننا في لبنان الذين يحاصرون المحتل في الجبهة الشمالية ويدكون مواقعه ونحيي إخواننا في العراق أيضا.

ندعو إلى تصعيد المواجهة مع المحتل في كل جغرافيا فلسطين وندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد العمل الشعبي.

ندعو كل أحرار العالم إلى إرباك العدو ومصالحه في كل مكان.