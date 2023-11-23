المتحدث باسم الخارجية القطرية يوضح تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة (فيديو)

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري إن الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح غد الجمعة، بالتوقيت المحلي، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن من غزة مقسمين على أربعة أيام يشمل اليوم الأول 13 شخصًا.

وأوضح أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين وعددهم 13 من النساء والأطفال.

وقال الأنصاري إن وقف إطلاق النار خلال مدة الهدنة سيكون شاملًا لمناطق قطاع غزة كافة، مشيرًا إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف جميعها لضمان تهيئة بيئة مناسبة لضمان خروج الرهائن بشكل آمن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، معربًا عن أمله في ألا تكون هناك خروقات من أي من الجانبين لها.

كما أعرب عن أمله في إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية.

وذكر الأنصاري أنه تم تسليم القوائم الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، قبل وقت قليل من المؤتمر الصحفي.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة “إكس” إنهم تسلموا قائمة مبدئية بأسماء من سيتم الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن المسؤولين يقومون بالتحقق من التفاصيل ويتواصلون حاليًا مع العائلات كلها.