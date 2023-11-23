المتحدث باسم الخارجية القطرية يوضح تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة (فيديو)

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية د. ماجد محمد الأنصاري إن الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح غد الجمعةً، بالتوقيت المحلي، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن من غزة مقسمين على أربعة أيام يشمل اليوم الأول 13 شخصا.

وأوضح أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين وعددهم 13 من النساء والأطفال.

وقال الأنصاري إن وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة سيكون شاملا لكافة مناطق قطاع غزة، مشيرا إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لضمان تهيئة بيئة مناسبة لضمان خروج الرهائن بشكل آمن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، معربا عن أمله في ألا تكون هناك خروقات من أي من الجانبين لها.

كما أعرب عن أمله في إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية.

وذكر الأنصاري أنه تم تسليم القوائم الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد)، قبل وقت قليل من المؤتمر الصحفي.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة “إكس” إنهم تسلموا قائمة مبدئية بأسماء من سيتم الإفراج عنهم ، مشيرا إلى ان المسؤولين يقومون بالتحقق من التفاصيل ويتواصلون حاليا مع كل العائلات.