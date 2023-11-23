عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، التي تأوي نازحين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 27 شخصًا استشهدوا وأصيب 93 على الأقل، في قصف استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر وصول مصابين من المجزرة إلى مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة “حماس” في بيان إنّ “المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا، مساء اليوم الخميس، وارتقى فيها نحو ثلاثين شهيدًا، وأصيب فيها نحو مائة من أبناء شعبنا، في حصيلة أوّلية، لهي دليل على فاشية الاحتلال وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام في الميدان”.

وأكدت “حماس” أن “النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضًا في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، والتي ستكون مقبرة للغزاة بإذن الله”.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان المستمر منذ 48 يومًا إلى 14854 شهيدًا بينهم أكثر من 6150 طفلًا و4000 امرأة وأكثر من 36 ألف مصاب.