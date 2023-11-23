عمرو حمزاوي: صفقة تبادل الأسرى لن تمهد لإنهاء الحرب والموقف الأمريكي تغير لهذه الأسباب (فيديو)

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إن من الصعب جدا “الحكم ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يمكن أن تمثل بداية لنهاية الحرب الدائرة لعدة أسباب”.

وأضاف حمزاوي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن حكومة الحرب الإسرائيلية أعلنت أنها ستواصل العمليات العسكرية بعد إنتهاء وقف إطلاق النار لتحقيق الأهداف التي أعلنتها من قبل.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يكاد يكون متشابها مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بأن الهدنة وصفقة التبادل هي “خطوة دبلوماسية” للإفراج عن المحتجزين داخل قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، قال حمزاوي إن علينا ألا نتعجل في الحكم على حدوث تغير في موقف واشنطن بشأن الحرب.

وأوضح أن هناك تغيرا بشكل محدود في موقف الولايات المتحدة من السير وراء الموقف الإسرائيلي إلى الابتعاد قليلا، بسبب شك الإدارة الأمريكية في مدى واقعية الأهداف التي أعلنتها إسرائيل لحربها على غزة مثل القضاء على حركة حماس.

وأوضح أن هناك عدة أسباب وراء هذا التغير المحدود في الموقف الأمريكي، من بينها تصاعد للأصوات المعارضة داخل المؤسسات الرسمية ضد موقف الإدارة، كذلك كان هناك زيادة في التيار المعارض للتأييد الأمريكي لإسرائيل بين الرأي العام والذي شكك في روايتها بشأن الأحداث.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالحرب، ولكنها تريد ترشيد من الفعل الإسرائيلي.